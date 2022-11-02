AJDA PEKKAN'DAN KÖTÜ HABER!
AJDA PEKKAN'DAN KÖTÜ HABER!
0
ARACININ ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI BULUNCA...
ARACININ ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI BULUNCA...
0
İZKİTAP'A YOĞUN İLGİ
İZKİTAP'A YOĞUN İLGİ
0
SEVİLEN OYUNCUDAN ACI HABER
SEVİLEN OYUNCUDAN ACI HABER
0

Uyuşturucu tartışması sonrası Soylu'dan dikkat çeken hareket!

Uyuşturucu tartışması sonrası Soylu'dan dikkat çeken hareket!
02 Kasım 2022 Çarşamba 09:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu çıkışı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Soylu,  Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Daha sonra kameraların karşısına geçen Soylu, 130 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

Bakan Soylu, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Soylu, ardından operasyona ilişkin detayları basın mensuplarıyla paylaştı. 4 aylık teknik ve fiziki takip sonrası bu sabah operasyon için düğmeye basıldığını belirten Soylu, 138 şüpheliden 130'unun gözaltına alındığını açıkladı.

8 şüpheliyi de yakalamak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Milletimiz rahat olsun. 24 saat gerek yargıyla gerek emniyet ve jandarma güçlerimizle bu mücadelemiz devam etmektedir. Ülkemizi, milletimizi ve gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Tarihimizin en güçlü operasyonlarını sürdürerek esas itibarıyla; dünya coğrafyalarında bu işle başa çıkılamaması sebebiyle serbest bırakılmasına, göz yumulmasına aldırmadan, sınırlarımızdan uyuşturucunun girmesine, gençlerimize musallat olmasına ve bu konuda gelecek nesillerimizin tehdit altında bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

EMNİYET PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Uyuşturucu ile mücadelenin topyekun bir mücadele olduğunu hatırlatan Soylu, "Hep birlikte yapılan bir mücadeledir ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun. Operasyona katılan bütün ekiplere, bütün emniyet personeli teşkilatına, Osmaniye Başsavcılığı'mıza ve Emniyet Genel Müdürü'müze, Narkotik Daire Başkanlığı'mıza ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'müze, narkotik birimlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #süleyman soylu #uyuşturucu #kemal kılıçdaroğlu #haber
Önceki Haber
Belediye binasında korkunç olay! 'Siz memur oldunuz, ben olamadım' dedi ve...
Sonraki Haber
Beyin kanaması geçiren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti
İnşaat kazısından iskeletler çıktı!
İnşaat kazısından iskeletler çıktı!
0
Mersin Üniversitesi'ne öğretim üyesi alımı yapılacak
Mersin Üniversitesi'ne öğretim üyesi alımı yapılacak
0
TCDD müfettiş yardımcısı alımı yapacak
TCDD müfettiş yardımcısı alımı yapacak
0
Kız arkadaşını öldürdü, kaçarken otomobilde intihar etti!
Kız arkadaşını öldürdü, kaçarken otomobilde intihar etti!
0
Bakan Soylu duyurdu! Yarın herkese mesaj gelecek!
Bakan Soylu duyurdu! Yarın herkese mesaj gelecek!
0
Anne ve kızı kayıplara karıştı
Anne ve kızı kayıplara karıştı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.