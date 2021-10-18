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Uyuyan eşini bıçaklayıp, intihar etti

Mersin'de bir kişi, uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra, 3. kattaki evlerinden atlayarak intihar ettie

Uyuyan eşini bıçaklayıp, intihar etti
18 Ekim 2021 Pazartesi 13:43

Mersin'de Fettah Çağlar (47), eşi Hadika Çağlar'ı (39) uyurken bıçaklayarak öldürdü, sonra 3'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, Toroslar ilçesi Halkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fettah Çağlar, eşi Hadika Çağlar'ı uyurken bıçakladı. Çağlar, daha sonra üçüncü kattadaki daireden atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Fettah Çağlar ile eşi Hadika Çağlar'ın öldüğünü belirledi. 4 çocukları olan çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #mersin cinayet #uyuyan eşini öldürdü #intihar
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