Uzaktan eğitimde başarı faktörü

Pandemi nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sisteminde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocukların zorlanabileceğini belirten uzmanlar, alınabilecek bazı önlemlerle yaşanabilecek olası sorunların azalabileceğine dikkat çekiyor.

Bu süreçte tedavinin aksatılmaması gerektiğini ifade eden uzmanlar, özellikle ders çalışılacak ortamın sade olmasını, dikkat dağıtan unsurların ortadan kaldırılmasını tavsiye ediyor. Uzmanlara göre çocuğun derslerden kalan zamanlarda egzersiz yapması, oyun oynaması, teknoloji kullanımının sınırlandırılması ve fiziksel mesafeye dikkat edilerek arkadaşlarıyla sosyalleşmesinin sağlanması da son derece önemli.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocukların uzaktan eğitimde sorunlar yaşayabileceğini söyledi.

Daha fazla uyum sorunu yaşıyorlar

Bu çocukların motivasyonlarını daha hızlı kaybettiklerini, düzenli ders çalışma fikrinden daha çabuk uzaklaşabildiklerini kaydeden Dr. Neriman Kilit, "Bu çocukların günlük hayatlarını düzenleyebilme ve organize olabilme, evde aşırı hareketlenme ve enerjisini atamama konusunda sıkıntı yaşayabildikleri ve eğlence amacıyla teknoloji bağımlılığı risklerinin daha yüksek olduğu ve arkadaş ilişkilerinde uyum sorununu daha sık yaşayabildikleri bilinen gerçeklerdir" dedi.

DEHB'li çocukların yüz yüze eğitim disiplininden uzaklaştıkları ve uzaktan eğitime dahil olduklarında birtakım sorunlar yaşayabileceklerini belirten Dr. Neriman Kilit, "Bu çocukların okul hayatından uzaklaşma, ders başarılarında düşme, günlük hayatlarında zaman yönetimi ve organize olma, sosyal hayattan uzaklaşma, yaşıt iletişimlerinde düşme, aşırı hareketli olma ve ekran bağımlılığı geliştirebilme riskleri açısından yaşıtlarından daha yatkın oldukları aşikardır" diye konuştu.

Bu tavsiyelere kulak verin

Bütün bu riskler göz önüne alındığında DEHB olan çocukların bu süreçten en az etkilenebilmeleri yönünde bazı tedbirler alınabileceğini belirten Dr. Neriman Kilit, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"İlk olarak virüs ve korunma yöntemleri çocuğa anlayabileceği bir dille anlatılmalı ve korunma yöntemleri açıklanmalı ve anlatılmalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki bu süreçte çocuğun tedavisinin devam etmesi çok önemlidir. Çocuk ilaçlarını düzenli almalı ve psikiyatrik muayenelerini ihmal etmemelidir.

Öncelikle çocukların günlük rutinlerinin korunması çok önemlidir. Çocuk sanki yüzyüze eğitime devam ediyormuş gibi okula devam ettiği dönemde sabahları hangi saatte kalkması gerekiyorsa her sabah aynı saatte kalkmalı, kahvaltısını yapmalı, üstünü değiştirmeli (mümkünse okul üniformasını giymeli) ve tam saatinde uzaktan eğitimin başında olmalıdır.

Uzaktan eğitim dersleri devam ederken çocuğa yüz yüze eğitimde yasak olan oyuncak, cep telefonu gibi dikkatini dağıtabilecek materyalleri yanında bulundurmasına izin verilmemelidir.

Yine ders aralarında televizyon gibi eğlence amaçlı ekranlı cihazları kullanmasına izin verilmemeli, bunun yerine çocukla kısa sohbetler edilebilir veya karnı acıkırsa bir şeyler atıştırması sağlanabilir.