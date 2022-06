Uzay Ajansı Başkanı: Türk yemekleri uzayda bulunanlara da ikram edilsin!

Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, gönderilecek uzay aracında Türkiye mutfağından yemeklerin olması gerektiğini söyleyerek, “Hatta uzay yolcumuz orada bulunanlara da bundan ikram etsin" dedi. Yıldırım, Türkiye’nin uzay aracını, Elon Musk’a ait Space X’in götürmek istediğini ifade etti

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Projesi ve ilk insanlı uzay yolculuğu hakkında konuştu. Aya gönderileceği söylenen Türkiye’nin uzay aracını, Elon Musk’a ait Space X’in götürmek istediğini söyleyen Yıldırım, “Mesela yiyecek olarak Türk mutfağından bir şeyler götürülebilir. Neden bizim zengin mutfağımızdan bir şeyler gitmesin? Hatta uzay yolcumuz orada bulunanlara da bundan ikram etsin" şeklinde konuştu.

İktidar gazetelerin Sabah'a konuşan Yıldırım, "Milli Uzay Programı aslında bir dönüm noktası. Bu programda 10 büyük hedefimiz var ve bu hedeflere ilk 10 senelik dönemde büyük ölçüde ulaşmayı planlıyoruz. Bu hedeflerden bir tanesi bir Türk vatandaşının ilk defa uzaya çıkması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek orada bilimsel çalışmalar yapması ve Türk bayrağının da uzayda temsil edilen bayraklar arasına girmesi. Bu görev için şu an hazırız, başvuru sürecimiz devam ediyor. uzaya.gov.tr sitesine girip bakanların sayısı 5 milyonu aşmış durumda, başvuru için kaydını tamamlayanların sayısı 36 bini geçti” dedi.



‘TÜRK YEMEKLERİ UZAYDA İKRAM EDİLSİN’

Uzaya gidecek Türk vatandaşının yanında Türkiye'yi temsil edecek sürpriz nesneler götürebileceğini söyleyen Yıldırım, "Uzay istasyonuna giderken her gramın önemi var, istediğiniz her şeyi oraya götürme şansınız yok. Götürmek istediğimizi beyan ettiğimiz her şey çok ciddi bir kontrolden geçiyor. Uzay yolcumuzun mutlaka bayrağımızı ve bize has bazı unsurları oraya götürmesini arzuluyoruz. Bu konuda sürprizler olabilir. Mesela yiyecek olarak Türk mutfağından bir şeyler götürülebilir. Neden bizim zengin mutfağımızdan bir şeyler gitmesin? Hatta uzay yolcumuz orada bulunanlara da bundan ikram etsin. Şu an bunun ne olacağı konusunda çalışmalar devam ediyor" dedi.

"AYA GİDECEK UZAY ARACIMIZI SPACE X GÖTÜRMEK İSTİYOR"

Elon Musk ve Space X ile görüşmeler yapıldığını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Elon Musk dünya çapında çok önemli bir figür şüphesiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüyorlar. Fakat sadece Space X değil Amerika'daki diğer büyük kuruluşlarla da temasımız var. Avrupa, Rusya, Çin ve Japonya'daki şirketlerle ve kurumlarla da iş birliği çalışmaları yürütüyoruz. Bizim son atılan Türksat 5A ve 5B uydularımız da Space X'in roketleriyle fırlatıldı ve yörüngeye yerleştirildi.

Aya gidecek uzay aracımızı da onlar götürmek istiyor. Dünyadaki uzay camiası Türkiye'nin milli uzay planının farkında. Hatta bizim gibi ya da bizden biraz daha geride olan birçok ülke 'Biz sizin bu programınızdan istifade edebilir miyiz' diyor. Biz de memnuniyetle yardımcı olmak için kapıları açıyoruz. Uluslararası ilişkiler uzay çalışmalarında çok önemlidir. Burada bir ülkenin her şeyi tek başına çok zor ve zaman alıcı şeylerdir."