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Uzman çavuş, husumetlisini sokak ortasında vurarak öldürdü!

Uzman çavuş, husumetlisini sokak ortasında vurarak öldürdü!
07 Aralık 2022 Çarşamba 15:41

Osmaniye'de Uzman Çavuş R.E., aralarında husumet olan Mustafa Tilim ile yolda karşılaştı. İkili arasında kavga çıkarken, R.E. tabancası ile Tilim'i vurarak öldürdü

Olay, saat 12.00 sıralarında Pazar Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde meydana geldi. Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş R.E., izinli gününde caddede husumetli olduğu Mustafa Tilim ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tilim, aracından aldığı sopayla R.E.'ye saldırdı. R.E. ise beylik tabancasını çekip Mustafa Tilim'e 3 el ateş etti. Başından yaralanan Tilim, yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Tilim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Tilim’in cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, R.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #osmaniye #öldü #haber #son dakika
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