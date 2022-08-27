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Uzman çavuş parkta ölü bulundu!

Uzman çavuş parkta ölü bulundu!
27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:03

Gaziantep'te Uzman Çavuş Turgay Külcü’nün, parkta başından tabanca ile vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Akyol Mahallesi'ndeki Yüzüncü Yıl parkında meydana geldi. Vatandaşlar parkta başından vurulmuş bir kişiyi görüp sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu tespit edildi. Külcü'nün cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, dedektörle parkta boş kovan aradı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #Uzman Çavuş #ölüm
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