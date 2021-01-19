Uzman çavuş ve ailesi kazada hayatını kaybetti

Erzurum'da buzlanan yolda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza Erzurum'un Horasan ilçe çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Sarıkamış yönüne gittiği öğrenilen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Asil Koca yönetimindeki araç, yoldaki buzlanma sebebiyle karşı yönden gelen otobüsle çarpıştı.

Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri feci kazada 25 yaşındaki Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baba Asil Koca ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Koca burada müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş Asil Koca'nın Sarıkamış Jandarma Komando Taburu'nda görev yaptığı ve eşi Pakize Koca'yı Erzurum'daki hastaneye tedaviye götürdüğü ve hastane dönüşünde kazayı yaptıkları öğrenildi.

Ailenin cenazelerinin uçakla Çorum'a gönderildiği öğrenildi.