YEŞİM SALKIM'A CEZA!
YEŞİM SALKIM'A CEZA!
0
ABD'DEN TÜRKİYE'YE KUAFÖRE GELDİ!
ABD'DEN TÜRKİYE'YE KUAFÖRE GELDİ!
0
DAMATTAN GELİNE YUMRUK!
DAMATTAN GELİNE YUMRUK!
0
SÜMEYYE DÜNYA ŞAMPİYONU
SÜMEYYE DÜNYA ŞAMPİYONU
0

Uzman çavuşluk sınavını kazandı ama gidemeden hayatını kaybetti

Gaziantep'te, 2 motosikletin çarpıştığı kazada Sait Ahmet Erdoğan (24) hayatını kaybetti. Uzman çavuşluk sınavını kazanan Erdoğan'ın, 2 gün sonra görev yerine teslim olmaya hazırlandığı belirtildi

Uzman çavuşluk sınavını kazandı ama gidemeden hayatını kaybetti
14 Haziran 2022 Salı 12:13

Kaza, dün gece Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Sait Ahmet Erdoğan'ın kullandığı motosiklet, iddiaya göre, karşı yönden gelen başka motosikletle çarpıştı. Kazada Sait Ahmet Erdoğan hayatını kaybetti, diğer motosiklette bulunan Ahmet Aydeğer ile Turgay Sefil de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdoğan'ın cenazesi ise otopsinin ardından yakınlara teslim edildi. Girdiği uzman çavuşluk sınavını kazanan Sait Ahmet Erdoğan'ın, 2 gün sonra görev yerine teslim olmaya hazırlandığı belirtildi. 1 yıllık evli Erdoğan'ın eşinin hamile olduğu da öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #kaza #ölüm
Önceki Haber
Göztepe Jahovic'i bekletecek
Sonraki Haber
Kayıp genç kız 14 gün sonra tarlada ölü bulundu!
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! Ambulans şoförü eylem başlattı
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! Ambulans şoförü eylem başlattı
0
Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
0
Kayıp genç kız 14 gün sonra tarlada ölü bulundu!
Kayıp genç kız 14 gün sonra tarlada ölü bulundu!
0
Çalışanlar zam bekliyor, Bakan Bilgin açıklama yaptı!
Çalışanlar zam bekliyor, Bakan Bilgin açıklama yaptı!
0
Kanser hastası ilacına 53 bin lira ödeyince... Mahkemeden dikkat çeken karar!
Kanser hastası ilacına 53 bin lira ödeyince... Mahkemeden dikkat çeken karar!
0
Modern Kapı Kolları ile Ev Tasarımında Önemli Dokunuş
Modern Kapı Kolları ile Ev Tasarımında Önemli Dokunuş
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.