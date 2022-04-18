Uzman erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre uzman erbaş alımı için başvurular 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.



İlan için başvuracak adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.



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