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Uzman erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu

Uzman erbaş alınacak
18 Nisan 2022 Pazartesi 09:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre uzman erbaş alımı için başvurular 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

 


İlan için başvuracak adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.


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