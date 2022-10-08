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Uzman erbaş alınacak

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başkanlığı uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu

Uzman erbaş alınacak
08 Ekim 2022 Cumartesi 11:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak.

Başvurular, 10-20 Ekim 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir. 

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