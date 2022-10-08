Uzman erbaş alınacak

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başkanlığı uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu
Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak.
Başvurular, 10-20 Ekim 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.