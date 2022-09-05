Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuzu okulla korkutmayın!

İlk defa bu yıl çocuklarını okula gönderecek anaokulu ve birinci sınıf velilerine uyarılarda bulunan Uzman Psikolog Sena Toros, çocuklara okulun sevdirilmesi gerektiğini belirterek “Çocuğunuzu ‘okul'la korkutmayın” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine sayılı günler kaldı. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci de eğitim ve öğretim hayatına ilk defa adım atacak. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ancak okula yeni başlayacak öğrenciler için başlangıç tarihi normal eğitime göre farklılık gösteriyor. Gelecek hafta başında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası ise bugün başlıyor. Uzman Psikolog Sena Toros da ilk defa bu yıl çocuklarını okula gönderecek öğrenci velilerine uyarılarda bulundu.

Korkutmayın, sevdirin

Anne babalarının çocuklarını okula teşvik etmesi ve sevdirmesi gerektiğini kaydeden Toros, “Çocuğunuzu ‘okul'la korkutmayın. Okul, ceza verilen bir yer olarak gösterilmemelidir. Çocuğunuz hata yaptığında okul veya öğretmenle korkutursanız, onun öğretmeninden ve okulundan soğumasına sebep olursunuz. Çocuğunuzu öğretmenine teslim ettikten sonra gidin. Olur olmaz sebeplerle sınıfa girmeyin, ders saatlerini kesinlikle bölmeyin. Öğretmenlerle görüşmelerinizi teneffüs ve öğle arasında yapın” dedi.

Ayrılma anksiyetesi yaşanabilir

Çocukların ebeleyenlerinin duygularından etkilendiğini de ifade eden Toros, “Duygular bulaşıcıdır, anne babanın duygusu da çocuğa direkt geçer. Eğer anne baba kaygılıysa çocuk da bu kaygıyı hisseder ve okula gittiği zaman bir ayrılma anksiyetesi yaşayabilir. O yüzden anne baba kendi duygularını düzenleyebildiği zaman çocuk da kendini daha iyi hissedecektir” diye konuştu.

Çocuğunuza bir rutin oluşturun

Anne ve babalara çeşitli tavsiyelerde de bulunan Uzman Psikolog Sena Toros, “Anne babalar çocukları okuldan geldikten sonra okulla ilgili detaylı bir sohbet edip, oyun oynamalı. Anne baba çocuğuyla okulla ilgili oyunlar oynayarak okulda olup biten her şeyi çocuklarının anlatmasını isteyebilirler. Bu süreçte çocuğun bir rutin içinde olmasına özen gösterilmeli. Bu durum çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar. Çocuğun yatacağı, kalkacağı saat belli olmalı. Yaz aylarından çıkıldığı için birçok çocuğun yatma ve kalkma saati bozuldu. Çocuk için bir rutin oluşturulmalı, bu rutin içerisinde her şey belli olmalı” ifadelerini kullandı.