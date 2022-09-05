İNGİLTERE'DE YENİ BAŞBAKAN...
İNGİLTERE'DE YENİ BAŞBAKAN...
0
YORGUNSUNUZ AMA UYUYAMIYOR MUSUNUZ?
YORGUNSUNUZ AMA UYUYAMIYOR MUSUNUZ?
0
İZMİR'DE ÖZCAN DENİZ RÜZGARI
İZMİR'DE ÖZCAN DENİZ RÜZGARI
0
İKLİM KRİZİNE DESTEK!
İKLİM KRİZİNE DESTEK!
0

Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuzu okulla korkutmayın!

Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuzu okulla korkutmayın!
05 Eylül 2022 Pazartesi 11:31

İlk defa bu yıl çocuklarını okula gönderecek anaokulu ve birinci sınıf velilerine uyarılarda bulunan Uzman Psikolog Sena Toros, çocuklara okulun sevdirilmesi gerektiğini belirterek “Çocuğunuzu ‘okul'la korkutmayın” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine sayılı günler kaldı. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci de eğitim ve öğretim hayatına ilk defa adım atacak. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ancak okula yeni başlayacak öğrenciler için başlangıç tarihi normal eğitime göre farklılık gösteriyor. Gelecek hafta başında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası ise bugün başlıyor. Uzman Psikolog Sena Toros da ilk defa bu yıl çocuklarını okula gönderecek öğrenci velilerine uyarılarda bulundu.

Korkutmayın, sevdirin

Anne babalarının çocuklarını okula teşvik etmesi ve sevdirmesi gerektiğini kaydeden Toros, “Çocuğunuzu ‘okul'la korkutmayın. Okul, ceza verilen bir yer olarak gösterilmemelidir. Çocuğunuz hata yaptığında okul veya öğretmenle korkutursanız, onun öğretmeninden ve okulundan soğumasına sebep olursunuz. Çocuğunuzu öğretmenine teslim ettikten sonra gidin. Olur olmaz sebeplerle sınıfa girmeyin, ders saatlerini kesinlikle bölmeyin. Öğretmenlerle görüşmelerinizi teneffüs ve öğle arasında yapın” dedi.

Ayrılma anksiyetesi yaşanabilir

Çocukların ebeleyenlerinin duygularından etkilendiğini de ifade eden Toros,  “Duygular bulaşıcıdır, anne babanın duygusu da çocuğa direkt geçer. Eğer anne baba kaygılıysa çocuk da bu kaygıyı hisseder ve okula gittiği zaman bir ayrılma anksiyetesi yaşayabilir. O yüzden anne baba kendi duygularını düzenleyebildiği zaman çocuk da kendini daha iyi hissedecektir” diye konuştu.

Çocuğunuza bir rutin oluşturun

Anne ve babalara çeşitli tavsiyelerde de bulunan Uzman Psikolog Sena Toros, “Anne babalar çocukları okuldan geldikten sonra okulla ilgili detaylı bir sohbet edip, oyun oynamalı. Anne baba çocuğuyla okulla ilgili oyunlar oynayarak okulda olup biten her şeyi çocuklarının anlatmasını isteyebilirler. Bu süreçte çocuğun bir rutin içinde olmasına özen gösterilmeli. Bu durum çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar. Çocuğun yatacağı, kalkacağı saat belli olmalı. Yaz aylarından çıkıldığı için birçok çocuğun yatma ve kalkma saati bozuldu. Çocuk için bir rutin oluşturulmalı, bu rutin içerisinde her şey belli olmalı” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #çocuk #okul #okul açılıyor #çocuk okul korku
Önceki Haber
Bakan Nebati'den yüzde 80 enflasyon açıklaması!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan önemli adaylık açıklaması: Altılı masa uzlaşırsa...
Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 1 şehit!
Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 1 şehit!
0
Sokak ortasında ilginç görüntüler! Biri bıçakladı diğeri silahla vurdu!
Sokak ortasında ilginç görüntüler! Biri bıçakladı diğeri silahla vurdu!
0
Antalya'ya iki esnafın kavgası ölümle bitti!
Antalya'ya iki esnafın kavgası ölümle bitti!
0
Sınavsız 2. üniversite kayıtları devam ediyor
Sınavsız 2. üniversite kayıtları devam ediyor
0
Niğde'de traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Niğde'de traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
0
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bilişim personeli alacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bilişim personeli alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.