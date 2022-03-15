Vadeli Araba Almanın Katılımevim’le Kolay Yolu

Araç satın almada kişilere sağladığı ödeme kolaylığı sebebiyle hemen herkesin sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden biri vadeli araba almadır. Takdir edeceğiniz üzere araç sahibi olmak günümüzün temel ihtiyaçları arasında sayılabilmektedir

Katılımevim vadeli araç almanın en güvenilir ve kolay yolunu sunarak hayallerindeki otomobil ile arasında engel olan herkese rahat bir nefes aldırıyor.

Aileler bütçe ve ödeme planlarına uyacak şekilde birbirinden farklı model arasından kendileri için en uygun arabayı seçebilmek adına sıraya giriyor. Sıfır otomobil meblağlarını karşılayamayan gelir grubundaki kişiler ise soluğu ikinci el arabalarda alıyor.



Vadeli Otomobil Almak için Neler Gerekir?



Otomobil satın almak isteyenlerin aklına muhakkak vadeli araç fırsatlarını incelemek gelmiştir. Otomobil kampanyalarını sıklıkla takip eden ve araba modellerinin çeşitliliği konusunda meraklı olan herkes vadeli ar alma hakkında planlamalar yapmıştır.

Araba severler için otomobil hakkındaki her şey adeta bir tutkudur. Bir yerden bir yere rahatça ulaşabilmek adına ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapanlara ek olarak tutkusunu beslemek üzere otomobil satın alanların da sayısını küçümsememek gerek.

Her ne sebeple araç satın alıyorsanız alın günün sonunda bütçe planlamanıza uygun hareket etmek zorundasınız. Bir an önce otomobil sahibi olmak istiyorsanız taşıt kredisi gibi sonrasında büyük bir geri ödeme yüküyle baş başa kalacağınız yöntemlere başvurmayı düşünmüş olabilirsiniz.

Ancak size arabanızın tadını çıkaramadan ödeme yükümlülüğü veren bu yöntemlerle vedalaşın. Katılımevim farkıyla vadeli araba almanın kolay yolunu keşfederek hayalleriniz, ihtiyaçlarını ve tutkularınızın önündeki engelleri kaldırın.



Katılımevim Vadeli Otomobil Almanın Yolları



Katılımevim, her bütçeye uygun ödeme seçenekleri barındıran tasarruf finansman yöntemleri sayesinde araç sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Faizsiz finansman desteği ile sizi bankaların yüksek faiz yükünden kurtararak birikiminizi koruma altına alıyor. Bu sayede hem kolayca vadeli araba sahibi olabiliyorsunuz hem de ileriye dönük farklı yatırımlarınız için bütçenizi sağlam tutabiliyorsunuz.

Birikime dayalı Tasarruf Finansman desteğimiz bünyesinde size Çekilişli ve Kişiye Özel Plan olmak iki farklı model sunuyoruz. Bu modeller arasından hangisini seçerseniz seçin ödeyeceğiniz taksit miktarını kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Ödeme planlarımız dahilinde faiz, peşinat ya da benzeri ödeme zorluklarıyla karşılaşmadan rahatça ev/araba sahibi olabiliyorsunuz.

Katılımevim vadeli araba fırsatları hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız 444 11 00 numaralı hattımızdan bize ulaşabilir, size en yakın şubemizi ziyaret edebilir ya da online başvuru formumuzu doldurarak aklınıza takılan her sorunun cevabını alabilirsiniz.