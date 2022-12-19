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Vahşet! Köpeğe sopa ve yumruklarla vurdu! Gözaltına alındı!

Vahşet! Köpeğe sopa ve yumruklarla vurdu! Gözaltına alındı!
19 Aralık 2022 Pazartesi 15:21

Kayseri'den gelen görüntüler isyan ettirdi. Bir kişi parkta önce köpeği sopa ile dövdü daha sonra da yumrukladı. Görüntülerin ortaya çıkması ile olayı yapanın Hasan A. olduğu belirlendi. Polis ekipleri Hasan A.'yı gözaltına aldı

Olay, 17 Aralık'ta General Emir Mahallesi’ndeki Süleyman Tarman Parkı'nda meydana geldi. Hasan Alıcı, yanında bulunan köpeğe sopayla vurarak yumruklayıp, işkence etmeye başladı. Olayı görenler, cep telefonu kamerasıyla video çekip, sosyal medyada paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ise görüntüler üzerine, köpeğe eziyet eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin, Hasan A. olduğunu belirledi. Hasan A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. 

Öte yandan görüntülerde, Hasan A.'nın elindeki sopa ile köpeğe vurduğu sonrasında ise hayvanı yumruklamaya devam ettiği görüldü. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #köpek #şiddet #haber
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