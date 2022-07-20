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Vakıflar Genel Müdürlüğü güvenlik ve temizlik personeli alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 204 kişi alacağını duyurdu

Vakıflar Genel Müdürlüğü güvenlik ve temizlik personeli alacak
20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 107 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 97 Destek Personeli (61 Temizlik Görevlisi ve 36 Şoför) olmak üzere toplam 204 sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 18/07/2022–29/07/2022 tarihleri arasında alınacaktır.


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