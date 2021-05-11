COŞKULU KARŞILAMA
COŞKULU KARŞILAMA
0
RUSYA'DA OKULA SALDIRI!
RUSYA'DA OKULA SALDIRI!
0
WHATSAPP'TA SÜRE DOLUYOR!
WHATSAPP'TA SÜRE DOLUYOR!
0
TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF!
TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF!
0

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 45 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
11 Mayıs 2021 Salı 11:00

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır.


İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b)  2547  sayılı  Kanun'un  5772  sayılı  Kanun'la  değiştirilen  23,  24  ve  26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Buca Belediyesi’nde tam kapanma mesaisi
Sonraki Haber
Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kayıp genç ölü bulundu!
Kayıp genç ölü bulundu!
0
Şehit aileleri iki gün kısıtlamadan muaf!
Şehit aileleri iki gün kısıtlamadan muaf!
0
Türkiye, çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında!
Türkiye, çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında!
0
Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Zavallı kedinin gözlerini oydular!
Zavallı kedinin gözlerini oydular!
0
"Demir kafeste" ölü bulundu!
"Demir kafeste" ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.