Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 45 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır.
İlgililerin;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.