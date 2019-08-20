Vatan Partisi'nden kayyum açıklaması: Geç bile kalındı

Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Erdem Şahin’in kayyum atamalarına ilişkin olarak 20 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı açıklama yaptı.

Vatan Partisi 4 ay önce 'Kayyum gelecek' demişti

Vatan Partisi 4 ay önce bu başkanların terör bağlarını ifşa ederek kayyum çağrısı yapmıştı

HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, seçim sonuçlarının ardından katıldığı kutlama töreninde "gerilla marşı" eşliğinde teröristler için saygı duruşunda bulunmuştu.



Törene tepki gösteren Vatan Partisi ise kayyum çağrısında bulunmuştu.

HDP Kapatılmalıdır

Kayyum çok gecikmeyecek demek ki.

İsterseniz %99 oy alın, ölen teröristler için saygı duruşuna kalkarsanız belediye yönetemezsiniz.

Soruşturma açılmış. Güzel.

Gereği yapılmalı.

PKK elebaşını öven sloganlar attılar, teröristlere sözde "saygı duruşunda" bulundular.

HDP' den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı HDP' nin seçim sonucu kutlama programı böyle terör propagandasına çevrildi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, 4 ay önce yaptıkları çağrının bugün gerçekleşmesinden memnun olduklarını dile getirerek, "4 ay önce söylemiştik. Geç bile kalındı. Bir kamu kuruluşu PKK militanlarına teslim edilemezdi. Edilmedi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Daha önce de pek çok kez HDP'nin kapatılması çağrısında bulunan Vatan Partisi, HDP ile PKK'nın ilişkisini gösteren pek çok kanıt sunarak resmi başvuruda bulunmuştu. Bu kanıtların bazılarının bugünkü İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın gerekçesinde de yer aldığı görüldü.