Ve Melek İpek kızlarına kavuştu!

Antalya'da eşi Ramazan İpek'ten işkence gördükten sonra onu av tüfeği ile öldüren 31 yaşındaki Melek İpek tahliye oldu

Antalya'da eşi Ramazan İpek'ten gördüğü şiddet sonrası onu av tüfeği ile öldüren Melek İpek tahliye oldu. Mahkeme Melek İpek için, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' kararı verdi ve iki çocuk annesi İpek'i tahliye etti. 108 gün sonra tahliye olduğunu öğrenen İpek ise gözyaşlarını tutamadı.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

108 GÜN SONRA TAHLİYE KARARINI DUYUNCA AĞLADI

Mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyet, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince Melek İpek'in tahliyesine karar verdi. Hakim karşısına çıktığı 3'üncü duruşmada 108 gün sonra tahliye kararı ile özgürlüğüne Kavuşan Melet İpek, hıçkırıklarla ağlayarak, mahkeme heyetine "Çok teşekkür ederim" dedi.



MELEK İPEK: KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM

İşkenceci kocasını öldürdüğü için tutuklanan ve 108 gün cezaevinde kalan Melek İpek, tahliye kararının ardından cezaevinden özgürlüğe adım attı. Kapıda bekleyen kızlarına sarılıp gözyaşı döken İpek, "Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum” dedi.

Melek İpek, tahliye kararının ardından 108 gün tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan, dün akşam saatlerinde tahliye oldu. Annesi Hatice, babası Menderes Çelik, kız kardeşi Nimet Çelik ve avukat Ahmet Onaran eşliğinde otomobilden inen İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur’u görünce koşarak sarıldı. İpek, gözyaşları eşliğinde kızlarına uzun süre sarılarak “Sizleri çok özledim, canlarım benim” dedi. Anne ve kızların buluşmasını yakınları ve ailenin avukatı Ahmet Onaran gözyaşları içerisinde izledi. Melek İpek’in gözünde ve yüzündeki yaralarının izlerinin ise hala geçmediği dikkati çekti.

‘MELEK İPEK İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILDI’

Tahliyeyi değerlendiren avukat Ahmet Onaran, mahkeme heyetinin 26 tanık dinleyip çok sayıda delil incelediğini ve yargılamanın 41’inci gününde tahliye çıktığını vurguladı. Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Onaran, "Mahkemeler milletin vicdanıdır. Ramazan İpek’in anne ve babasına başsağlığı dileriz. Bir zafer kazanmış edasında değiliz. Melek İpek için yeni bir sayfa açıldı. Süreç takip edilecek” dedi.

Melek İpek ise tahliye edilmeyi beklediğini ancak bu kadar çabuk olmasını beklemediğini belirterek, "Çok müthiş bir şey tarifi mümkün değil. Ben böyle olmasını hiçbir zaman istemedim. Yanımda olan herkese teşekkürler. Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum” diye konuştu.

İpek ve ailesi cezaevinden ayrılarak evlerine doğru hareket etti.



MELEK İPEK: HAYAT YENİDEN BAŞLIYOR

Tahliye kararının ardından 2 saat içinde Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye olan ve Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi’ndeki baba evine babası Menderes Çelik, anne Hatice Çelik, kız kardeşi Nimet Çelik ile kızları Ceylin ve İkra ile gelen Melek İpek’i, yakınları karşıladı. Akrabalarına gözyaşları içinde sarılan Melek İpek, uzun süre sevinçle karşılandı. 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, her zaman adalete güvendiğinin altını çizerek, “Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. Koğuş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana iyi davrandılar. Çocuklarımı çok özledim. İçerdeki tek tesellim onların dışarıda huzurlu ve mutlu olmalarıydı. İçeri girince çocuklarımla sarılabildik. Avukatım Ahmet Onaran’a teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadı. Dışarıdan haberleri onun sayesinde aldım” dedi.

Mahkeme heyetinin karar için verdiği arada düşünceleri sorulan İpek, "Aslında tek düşündüğüm şey çıkabilir miyim, çocuklarıma kavuşabilir miyim acabaydı. Tek yapabildiğim şey dua etmekti” cevabını verdi.

Ahmet Onaran ise 41 günde çok dikkatli ve özenli yargılama yapıldığının altını çizerek, 26 tanığın dinlendiğini anımsattı. Beklenen bir karar verildiğinin altını çizen Onaran, "Umarım bundan sonra kadına şiddet olmaz. Kamuoyunun desteği çok önemliydi. Ne olursa olsun, bir tarafta sevinç bir tarafta hüzün var. Melek bundan sonra çocuklarıyla sınava girecek, hayırlı bir mesleği olur üretir. Bu kararın ve tahliyenin çocuklar açısından önemi çok büyük” dedi.

MELEK İPEK’İN ÖZGÜRLÜK ÖZÇEKİMİ

Diğer yandan, 108 gündür tutuklu olan Melek İpek, tutuklu bulunduğu Döşemealtı L tipi cezaevinden özgürlüğe ilk adımını attığında, yargılama sürecinde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan avukatı Ahmet Onaran'a teşekkür edip sarılarak özçekim yaptı. Avukat Onaran, bu özçekimi sosyal medya hesabından paylaşarak, ‘Bu fotoğrafı çekmek herşeye değer. Bir daha başka acı elem yaşamazsın Meleğim’ notunu düştü.