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Ve Melih Bulu görevden alındı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı

Ve Melih Bulu görevden alındı!
15 Temmuz 2021 Perşembe 08:56

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması ile tepkilere neden olan Melih Bulu, aylar sonra görevden alındı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri Bulu'nun göreve atanması ile eylem başlatmış ve tepkilerini göstermekten hiç vazgeçmemişlerdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı. 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı.

Etiketler; #melih bulu #melih bulu görevden alınma
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