ONUN SÜT ANNESİ OLDU!
ONUN SÜT ANNESİ OLDU!
0
ABD'DE MÜTHİŞ BULUŞ!
ABD'DE MÜTHİŞ BULUŞ!
0
ÜNLÜ OYUNCU KANSERE YENİLDİ
ÜNLÜ OYUNCU KANSERE YENİLDİ
0
EFSANE FİLMİN DİZİSİ GELİYOR
EFSANE FİLMİN DİZİSİ GELİYOR
0

Veda mesajı atıp kayıplara karışmıştı. Cesedini ailesi buldu!

Antalya'da, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gün sonra cansız bedeni ağaca asılı bulunan hemşire Ahmet Uğur'un (29) cenazesi morgdan, kardeşi Kerim Uğur ve yakınları tarafından alındı

Veda mesajı atıp kayıplara karışmıştı. Cesedini ailesi buldu!
18 Nisan 2021 Pazar 14:38

Muratpaşa ilçesinin Lara bölgesindeki bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından sevgilisine veda mesajı atan Uğur, cep telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

YAKINLARI BULUP, EKİPLERE HABER VERDİ

Ahmet Uğur'un bulunması için dün Güver Uçurumu bölgesinde arama yapan yakınları, onun ağaca asılı cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen kardeşi Kerim Uğur, acı haberle sinir krizi geçirdi. İntihar ettiği ihmali üzerinde durulan  Ahmet Uğur'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZEYİ KARDEŞİ VE YAKINLARI ALDI

Ahmet Uğur'un cenazesi bugün öğle saatlerinde kardeşi Kerim Uğur ve yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Gazipaşa ilçesine götürüldü. Kerim Uğur'un, cenazenin alınması sırasında ayakta zor durduğu ve arkadaşlarının koluna girdiği görüldü.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ahmet hemşire #ölüm #intihar #ahmet uğur
Önceki Haber
İzmir'e çamur yağdı!
Sonraki Haber
Prof. Dr. Cinel uyardı: Virüs silah değiştirdi, çocuklar da hasta
İki hafta önce 'iyiyim' demişti, ölü bulundu!
İki hafta önce 'iyiyim' demişti, ölü bulundu!
0
Tepki toplayan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı!
Tepki toplayan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı!
0
41 maske markası güvensiz çıktı!
41 maske markası güvensiz çıktı!
0
Çorlu tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz yoğun bakımda!
Çorlu tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz yoğun bakımda!
0
Köpek, kuzuya süt annelik yapıyor
Köpek, kuzuya süt annelik yapıyor
0
Patates dağıtımı izdihama neden oldu!
Patates dağıtımı izdihama neden oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.