Türkiye genelinde öğrenciler karne heyecanı yaşarken, Van'ın Gürpınar ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama ile veliler de karne heyecanı yaşadı. Karnelerde, velilere de notlar verildi.

Van'da, 310 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gürpınar'da ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama ile veliler de bugün çocuklarıyla birlikte aynı sıralarda karnelerini aldı. Uygulama, sene başında öğretmenlerin öğrenci evlerini ziyaret edip, velilere de karne verileceğini duyurmasıyla başladı. Velilerin öğrencileri üzerinde daha fazla durmasını amaçlayan uygulamanın resmi bir tarafı olmasa da bu uygulama ile veliler sorumluluklarının daha fazla bilincine vardı. Öğrencilerin karnelerinde ders durumlarına göre notlar verilirken, velilere ise 'Öğrencinin okula düzenli ve temiz gelmesini sağlama, öğrencinin ödevlerini yapmasını sağlama, öğrenciye ders çalışma ortamı hazırlama, çocuğuna eğitim ve öğretim ile ilgili cesaret verme, çağrıldığı toplantılara katılma, öğretmen ile sürekli iletişim halinde olma' gibi konularda notlar verildi.

Herkes çok heyecanlı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, yarıyıl tatili nedeniyle hem öğrencilerin hem de velilerin çok heyecanlı olduğunu söyledi. Tunç, "Burada öğrencilere karne verirken velilerimize de karne vermeyi sene başında planladık. Eğitimde en önemli unsur veli unsurudur. Biz de velilerimizin desteğini nasıl sağlayabiliriz noktasında çalışmalar yaptık. Öncelikle velilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Veli ziyaretinde onlara da karne vereceğimizi belirttik. Bugün velilerimize de karne veriyoruz. Gürpınar'da velilerimizin de bu karneden büyük bir başarıyla çıktığını düşünüyoruz. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah ülkemiz ve ilçemiz için hayırlı olur" dedi.

Öğrenciye değil veliye ödev

Yarı yıl tatili için öğrencilerden sadece kitap okumalarını istediklerini belirten Tunç, velilere de ödev verdiklerini söyledi. Tunç, "Burada öğrencilerimize ödev vermedik. Velilerimize de karne dışında ödevler verdik. Onlardan, öğrencileri sanal ortamdan uzak tutmalarını istedik. Çocuklarının daha fazla kitap okumalarını sağlamalarını istiyoruz. Çocuklarımızın hayata daha iyi adapte olmaları konusunda onların desteğini istiyoruz" diye konuştu.