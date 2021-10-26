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Virajı alamayan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta sürücüsünün virajı alamadığı kamyonet 100 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Virajı alamayan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
26 Ekim 2021 Salı 08:51

Kaza Tokat'ın Zile ilçesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 32 yaşındaki Cengiz Akan yönetimindeki kamyonet, Zile-Yıldıztepe yolunun 8. kilometresinde sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cengiz Akan ile Ferhat Çertel (28) ve Ercan Çertel'in (33) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet Ergür ise sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokat #tokat trafik kazası #kaza ölüm #tokat kaza #zile kaza
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erhan akan - 3 saat önce
off off Allahım ailelerine sabır ver kurban olduğum Allahim
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