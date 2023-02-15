Web danışmanlığı hizmeti alınacak

İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere web danışmanlığı hizmeti alınacaktır

Web danışmanlığı hizmeti alınacak
15 Şubat 2023 Çarşamba 11:19

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay’ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere, Web Danışmanlığı hizmeti (1 kişi) alımı yapılacaktır.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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