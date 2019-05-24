Wikipedia, Türkiye'yi AİHM'de dava edecek

Wikipedia, siteye 2017'den bu yana erişim engeli getiren Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) dava edecek.

Financial Times'da yer alan habere göre Wikipedia'nın bağlı olduğu Wikimedia Foundation, erişim yasağının temel hak ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle AİHM'e başvuru yaptığını açıkladı. Wikimedia Başkanı Katherine Maher, iki yıl süren tartışmalar ve Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürülen hukuk mücadelesinin başarısız olması sonucu bu başvuruyu yaptıklarını belirtti. Geçen hafta da Çin'de benzer şekilde sadece belirli URL'ler değil, sitenin tamamını kapsayan bir 'battaniye'yasak devreye girmiş, Türkiye'den sonra ilk kez bir hükümet böyle bir yasak uygulamıştı. Sitenin kurucusu Jimmy Wales hem Türkiye hem de Çin hükümetlerinin bu adımlarından 'derin üzüntü duyduğunu' belirtti. Türkiye, Suriye iç savaşı ve devlet destekli terörizm konulu iki makale nedeniyle siteye erişim yasağı getirmişti.