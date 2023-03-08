Yabancı uyruklu çift yaşadıkları evde ölü bulundu

Yalova'da yabancı uyruklu çift Ahmet Albasuidi( 68) ve eşi Fatiyah Saif Saim Albasuidi'nin (50), yaşadıkları evde cansız bedenleri bulundu.

Yabancı uyruklu çift yaşadıkları evde ölü bulundu
08 Mart 2023 Çarşamba 08:55

Olay,Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir binanın 3.katında yaşandı.Evden gelen kötü kokulardan şüphelenen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapının açılmaması üzerine daireye çilingir yardımı ile giren polis ekipleri,  Umman vatandaşı olduğu belirtilen  Ahmet Albasuidi ve eşi Kenya vatandaşı Fatiyah Saif Saim Albasuidi'nin cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından cesetler kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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