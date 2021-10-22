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Yağda indirimi duyan kuyruğa girdi!

Yumurta, patates, soğan, benzin kuyruğu derken Anadolu'da şimdi de yağ kuyrukları oluşmaya başladı...

Yağda indirimi duyan kuyruğa girdi!
22 Ekim 2021 Cuma 14:15

Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz ve peş peşe gelen zamlarla birlikte kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Sivas’ta bir market 5 litrelik ayçiçek yağını 59.90 TL’den satışa çıkardı. Yağın uygun fiyata satıldığını duyanlar markete akın etti.

Marketin yağa yaptığı indirim, izdiham ve kuyruğa neden oldu.

Vatandaşlar, bir kaç lira daha ucuza yağ alabilmek için doluştukları markette saatlerce kuyrukta beklediler.

Marketin içinden çekilen yağ kuyruğu görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, zamlara yönelik tepkilerini dile getirdi.

Etiketler; #yağ kuyruğu #sivas yağ kuyruğu #yağ fiyatı #ayçiçek yağı
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