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Yağmur yağınca ağacın altına sığındı ama...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarlada çalışırken sağanak nedeniyle ağacın altında sığınan Halime Özer (54), yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi

Yağmur yağınca ağacın altına sığındı ama...
13 Haziran 2021 Pazar 09:17

Dursunbey ilçesi kırsal Şabanlar Mahallesi'nde Halime Özer, 2 arkadaşı ile tarlada çalışmak için evlerinden ayrdı. Dün öğlen saatlerinde 2 arkadaşı evlerine dönerken, Özer, bir süre daha çalışmak üzere tarlada kaldı. Saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağış ve gök gürültüsü sırasında bir ağacın altına sığınan Halime Özer'in üzerine yıldırım düştü. Özer'den haber alamayan yakınları, tarlaya gittiklerinde yerde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiperi Özer''in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #yıldırım düştü #üzerine yıldırım düştü
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