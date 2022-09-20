7,6 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SALLANDILAR
7,6 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SALLANDILAR
0
ACUN ILICALI KAZA GEÇİRDİ
ACUN ILICALI KAZA GEÇİRDİ
0
LEYLA İLE MECNUN'DA DİKKAT ÇEKEN SAHNELER
LEYLA İLE MECNUN'DA DİKKAT ÇEKEN SAHNELER
0
SAHNEDE MANİDAR HAREKET!
SAHNEDE MANİDAR HAREKET!
0

Yakınlarının kayıp ilanı verdiği kadın, cinayete kurban gitmiş!

Yakınlarının kayıp ilanı verdiği kadın, cinayete kurban gitmiş!
20 Eylül 2022 Salı 11:25

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce yakınlarının kayıp ilanı verdiği 3 çocuk annesi Yasemin Demir’in (34) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmasıyla Demir’in cesedi, arazide toprağa gömülü bulundu. Cinayetle ilgili Demir'in kocası R.D. ile görümcesi M.D. ve 2 kayınbiraderi gözaltına alındı.

Bismil ilçesinde 9 Aralık 2020’de kaybolan 3 çocuk annesi Yasemin Demir için ailesi polise başvurarak, ilan verdi. Kayıp kadın için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerine özel ekip kuruldu. Aile bireylerinin ifadeleri alındı. Özel ekip, kayıp Yasemin Demir’in 18 Mart 2021’de ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan cezaevine giren eşi R.D.’nin bulunduğu Silivri Cezaevi’ne giderek avukat eşliğinde tekrar ifadesini aldı. R.D.’nin çelişkili ifadesi ve şüpheli tavırları nedeniyle soruşturmayı genişleterek, tekrar aile bireylerinin bilgisine başvurdu.

GÖRÜMCESİ İTİRAF ETTİ, CESET ORTAYA ÇIKTI

Yapılan görüşmelerde, görümcesi M.D., Yasemin Demir’in öldürüldüğünü ve tehdit edildiği için kimseye olayı anlatamadığını itiraf ederek, cesedinin ilçe dışında araziye gömüldüğünü söyledi. Yapılan yer tespitinin ardından özel ekiple, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır’dan da olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Belirlenen alanda savcılık izniyle yapılan kazı ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada, 2 metre derinlikte bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Yasemin Demir’e ait olduğu tespit edildi.

Yasemin Demir’in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. M.D. ile hapisten tahliye olan R.D. ve ağabeyleri M.D. ve M.A.D. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #kayıp kadın #cinayet #ölüm
Önceki Haber
İzmir'deki vahşi cinayette yeni gelişme! Eşini öldürmeden önce baltayı biletmiş!
Sonraki Haber
Tiyatro oyunu ‘Hırsız’ Bayraklı’da sahnelenecek
Belediyeye işçi alımı yapılacak
Belediyeye işçi alımı yapılacak
0
Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Giresun Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Ehliyet alacaklar dikkat! Bu eğitim artık zorunlu!
Ehliyet alacaklar dikkat! Bu eğitim artık zorunlu!
0
Polis memuru evinde ölü bulundu!
Polis memuru evinde ölü bulundu!
0
Eski eşinin iş yerini yakmaya çalıştı
Eski eşinin iş yerini yakmaya çalıştı
0
Günde 1000-1500 Suriyeli ülkesine geri dönüyor!
Günde 1000-1500 Suriyeli ülkesine geri dönüyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.