TÜKETTİĞİ ENERJİ DİKKAT ÇEKTİ!
TÜKETTİĞİ ENERJİ DİKKAT ÇEKTİ!
0
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
0
OTİZMLİ TUNA'NIN BÜYÜK BAŞARISI
OTİZMLİ TUNA'NIN BÜYÜK BAŞARISI
0
AÇ KALINCA KÖYLERE SALDIRDILAR
AÇ KALINCA KÖYLERE SALDIRDILAR
0

Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu

Adana'da, Adil (65) ve Elif (60) Genç çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Bacadan duman çıktığını gören yakınlarının ihbarıyla eve gelen ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaşırken, karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali değerlendiriliyor

Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu
20 Kasım 2021 Cumartesi 12:54

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3954 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adil ve Elif Genç çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Çiftin evinin bacasından duman çıktığını gören yakınları, polise ihbarda bulunup, zehirlenmiş olabilecekleri şüphesiyle kapının kilidini kırıp, içeri girdi. Eve giren yakınları ve ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.  Polis ekipleri, inceleme başlattı. Çiftin, evdeki soba nedeniyle karbonmonoksitten zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #ölüm #ölü bulundular #zehirlenme
Önceki Haber
Ekmeğin 3 lira olmasına sinirlenen fırıncı...
Sonraki Haber
Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu
Ekmeğin 3 lira olmasına sinirlenen fırıncı...
Ekmeğin 3 lira olmasına sinirlenen fırıncı...
0
Küçük Müslüme'nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Şimdi akıllardaki soru ise ölüm nedeni!
Küçük Müslüme'nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Şimdi akıllardaki soru ise ölüm nedeni!
0
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmiş ve cesedi bulunmuştu. Ölüm nedeni...
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmiş ve cesedi bulunmuştu. Ölüm nedeni...
0
Tarsus Üniversitesi 52 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 52 personel alacak
0
Atatürk Üniversitesi 121 kişi alacak
Atatürk Üniversitesi 121 kişi alacak
0
Acil serviste saldırıya uğrayan doktor: Yeter artık!
Acil serviste saldırıya uğrayan doktor: Yeter artık!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.