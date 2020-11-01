Gecenin geç saatlerine kadar, çadır alnında vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sorunlara anında çözüm için belediye ekiplerine talimat verdi

Konak Belediyesi, depremden en fazla etkilenen Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde depremzede vatandaşların yemek, dinlenme, battaniye gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çadır kurdu. Gecenin geç saatlerine kadar, çadır alnında vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sorunlara anında çözüm için belediye ekiplerine talimat verdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, depremden en çok etkilenen bölge olan Bayraklı Mansuroğlu Mahallesinde Konak Belediyesi’nin kurduğu çadır alanında deprem nöbeti tuttu. Yemek, su, sıcak içecek ve dinlenme gibi ihtiyaçları için vatandaşların hizmetinden olan çadır alanını CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşları dinledi.

Nerede ihtiyaç varsa, orada olacağız

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı’da depremin etkilerinin en çok yaşandığı Mansuroğlu Mahallesinde enkaz alanını ziyaret etti. Daha sonra, Şehit Hakan Ünal Parkında kurulan Konak Belediyesi çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Batur, anında çözüm için belediye ekiplerine talimat verdi. Çadıra gelerek vatandaşları dinleyen CHP İzmir ve Konak yöneticileri, CHP milletvekilleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmirlilerin yanında olarak acılarını paylaşan herkese teşekkür eden Başkan Batur, “Nerede ihtiyaç olursa orada tek yürek olarak dayanışma halindeyiz. Bizimle birlikte olan, bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yalnız değilsin İzmir. Hep birlikte tek yüreğiz” diye konuştu.

Çadır alanı, Bayraklı halkının hizmetinde

Konak Belediyesi’nin Bayraklı’daki çadır alanında vatandaşların dinlenmesi için alanlar oluşturuldu. Sabah ve akşam çay ve çorba ikramının yapıldığı alanda besleyici menüsü ile kahvaltı ve yemek de veriliyor. Vatandaşlar maske, dezenfektan, battaniye gibi ihtiyaçlarını da Konak Belediyesi çadır alanından temin edebiliyor.