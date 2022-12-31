Yalnız yaşayan genç, evinde ölü bulundu!

Antalya’da yakınlarının 2 gündür ulaşamadığı Doğukan Karana (25), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede ufak çaplı bir yangının çıktığı tespit edildi. Karana'nın ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katında oturan Doğukan Karana’nın yakınları, gence iki gün boyunca ulaşamadı. Telefon çağrılarına da dönüş yapmayan gencin evine gelen yakınları, çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve girenler, Karana’yı kapı arkasında hareketsiz şekilde yatarken gördü. Durumun 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede, içeride çıkış nedeni belli olmayan ufak çaplı bir yangın çıktığı belirlendi. Karana’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.