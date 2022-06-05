5 AYDA 232 SİLAHLI SALDIRI
5 AYDA 232 SİLAHLI SALDIRI
0
İZMİRLİLERE BİSİKLET ÇAĞRISI
İZMİRLİLERE BİSİKLET ÇAĞRISI
0
MUSTAFA SANDAL EVLENDİ
MUSTAFA SANDAL EVLENDİ
0
İZMİR-MİDİLLİ TURU FİYATI...
İZMİR-MİDİLLİ TURU FİYATI...
0

Yalnız yaşayan kadın domuz bağı ile öldürüldü!

İstanbul Beyoğlu'nda cezaevinden 2 yıl önce çıkan Aysel Bozkurt, evinde domuz bağı yöntemi ile boğularak öldürülmüş şekilde bulundu. Polis cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

Yalnız yaşayan kadın domuz bağı ile öldürüldü!
05 Haziran 2022 Pazar 08:26

Cinayet, Şehit Muhtar Caddesi, Taksim Fırını Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. 13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, 2 yıl önce pandemiden dolayı serbest bırakıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine 2 odalı daireye giren polis ekipleri, Bozkurt'un ip ve başörtüsü ile boynundan, ellerinden ve ayaklarından bağlanarak domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin bir gün önce gerçekleştiği üzerinde duran polis, Bozkurt'un yaşadığı dairede delil incelemesi yaptı.

CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Bozkurt'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beyoğlu #domuz bağı #cinayet #ölüm
Önceki Haber
Salihli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Sonraki Haber
Bakan Koca'dan maymun çiçeği şüphesi ile ilgili açıklama
Türkiye'de maymun çiçeği alarmı! Test sonucu bekleniyor!
Türkiye'de maymun çiçeği alarmı! Test sonucu bekleniyor!
0
Kapadokya Üniversitesi personel alacak
Kapadokya Üniversitesi personel alacak
0
Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
0
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı personel alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı personel alacak
0
Bin Ahıska Türkü aile, göçmen olarak kabul edilecek!
Bin Ahıska Türkü aile, göçmen olarak kabul edilecek!
0
Misafirliğe gittiği evde intihar etti demişlerdi, olay çok başka çıktı!
Misafirliğe gittiği evde intihar etti demişlerdi, olay çok başka çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.