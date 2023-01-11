AŞK-I MEMNU FİLM OLUYOR
AŞK-I MEMNU FİLM OLUYOR
0
4 ERİK 89 LİRA!
4 ERİK 89 LİRA!
0
FLÖRT ETMEK BİLE LÜKS!
FLÖRT ETMEK BİLE LÜKS!
0
ELLERİ GENÇLEŞTİRMEK MÜMKÜN
ELLERİ GENÇLEŞTİRMEK MÜMKÜN
0

Yalova Belediyesi 10 taşınmazı kiraya verecek

Yalova Belediyesi 10 adet taşınmazı ihale ile kiraya vereceğini açıkladı

Yalova Belediyesi 10 taşınmazı kiraya verecek
11 Ocak 2023 Çarşamba 10:40

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif (Arttırma) usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.

İhale  25 / 01 / 2023 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatlerde Yalova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresinde yapılacaktır.


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

Önceki Haber
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 kişi alacak
Sonraki Haber
Pandemi bitti, 26 bin hayvan sokağa atıldı
Canan Kaftancıoğlu hakkında karar belli oldu!
Canan Kaftancıoğlu hakkında karar belli oldu!
0
Fincancı hakkında karar belli oldu!
Fincancı hakkında karar belli oldu!
0
Kurumsal hediye fikirleri
Kurumsal hediye fikirleri
0
Cep telefonu almak isteyenler dikkat!
Cep telefonu almak isteyenler dikkat!
0
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 kişi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 kişi alacak
0
Sevgilisini öldürdü, kendini astı!
Sevgilisini öldürdü, kendini astı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.