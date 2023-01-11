Yalova Belediyesi 10 taşınmazı kiraya verecek

Yalova Belediyesi 10 adet taşınmazı ihale ile kiraya vereceğini açıkladı
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif (Arttırma) usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.
İhale 25 / 01 / 2023 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatlerde Yalova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresinde yapılacaktır.
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