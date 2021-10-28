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Yalova Üniversitesi 23 kişi alacak

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü 23 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Yalova Üniversitesi 23 kişi alacak
28 Ekim 2021 Perşembe 10:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yalova Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapacaktır.


İlan için başvurular 27 Ekim ile 10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

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