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Yalova Üniversitesi personel alacak

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Yalova Üniversitesi personel alacak
04 Kasım 2022 Cuma 10:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yalova Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS B grubu Ortaöğretim,2020 KPSS (B) grubu ön lisans ve 2021 KPSS (B),2022 KPSS (B) Lisans grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

İlan için başvurular 4 Kasım ile 18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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