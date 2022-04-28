Yalova Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 30 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yalova Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 27 Nisan 2022 ile 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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