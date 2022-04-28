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Yalova Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 30 kişi alacağını duyurdu

Yalova Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
28 Nisan 2022 Perşembe 09:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yalova Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 27 Nisan 2022 ile 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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