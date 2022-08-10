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Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, metrelerce yüksekten düşüp öldü!

Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, metrelerce yüksekten düşüp öldü!
10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:52

Manisa'daki bir okulda müdür olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Cengiz Gültekin, Ankara'da yamaç paraşütü yaparken bilinmeyen bir nedenle metrelerce yüksekten düştü. Gültekin hayatını kaybederken, sevenleri de yasa boğuldu

Ahmetli Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Cengiz Gültekin, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, dün akşam saatlerinde yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra bilinmeyen nedenle metrelerce yüksekten düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gültekin'in vefat ettiği haberini alan ailesi, sevenleri ve öğrencileri yasa boğuldu. Talihsiz öğretmenin evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İlçemiz Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Cengiz Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

Yamaç paraşütüne olan merakı ile tanınan Gültekin, 2021 yılında başarılı öğrencilerini 'yamaç paraşütü' ile ödüllendirmiş ve onlarla birlikte uçuş yapmıştı. Gültekin'in 3 ay önce yine Manisa semalarında yamaç paraşütü yaparken, kaza geçirdiği ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #okul müdürü #yamaç paraşütü #ölüm #yamaç paraşütü kaza
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