Yanan araçtan uzman çavuşun cesedi çıktı!

Şanlıurfa'da park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Yangını görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araçta bir uzman çavuşun cesedini buldu



Olay, Özbek Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 63 ADA 174 plakalı otomobilde yangın çıktı. Alev alan aracı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yapılan incelemede, araçta yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin ilçede görevli 2 çocuk babası uzman çavuş İsmail Gezer'e ait olduğu belirlendi. Gezer'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.