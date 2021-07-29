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Yanan evini görünce isyan etti: Hiçbir şeyimiz kalmadı, dayanılır mı buna?

Manavgat'taki yangında, yanan evini görmeye gelen kadın gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı

Yanan evini görünce isyan etti: Hiçbir şeyimiz kalmadı, dayanılır mı buna?
29 Temmuz 2021 Perşembe 08:43

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah’ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" dedi.

Adı öğrenilemeyen kadın ve bir akrabası hayvanlarını bile kurtaramadıklarını, bir ağaçta bağlı durumda olan köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi.

Kalemler Mahallesi’nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya yangın #manavgat yangın #kalemler yangın
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