Yangın bölgesinde dikilen fidanlar boy vermeye başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesince 2 yıl önce çıkan Türkiye'nin en büyük orman yangınında zarar gören arazilerde yapılan çalışmalar kapsamında dikilen çam fidanları boy vermeye başladı.

Yangın bölgesinde dikilen fidanlar boy vermeye başladı
13 Mart 2023 Pazartesi 09:48

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerini de etkileyen orman yangını 10'ncu günde söndürüldü. Toplam 75 bin hektarlık orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangının ardından başlatılan ağaçlandırma çalışmalarında tohumlama yöntemiyle dikilen çam fidanları boy vermeye başladı. 'Büyük Manavgat Yangını' olarak kayıtlara geçen yangının ardından Orman Genel Müdürlüğü bir taraftan halen bölgede kesim yaparak temizleme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan fidan dikme ve tohumlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda yangında zarar gören orman arazilerinde yapılan çalışmaların ardından çam fidanları boy vermeye başladı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangından zarar gören alanlarda 1 buçuk yıl önce başlayan ağaçlandırma çalışmalarının son durumunu görmek için Manavgat'ta incelemelerde bulundu. Ağaçlandırma yapılan bölgeleri gezen Vedat Dikici'ye Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş bilgi verdi. Açıkbaş, tabii ve suni tensille orman örtüsüne kavuşan sahalardaki başarı oranının yüksek olduğunu belirtti. 


 

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