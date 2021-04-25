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Yangın felaketi: 4 kişi öldü!

Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yangın felaketi: 4 kişi öldü!
25 Nisan 2021 Pazar 13:02

Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #arnavutköy #yangın #ölüm
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