Yangın Söndürme Sistemleri Alanında Üretici Firma: Norm Teknik

Norm Teknik sahip olduğu tecrübe ve yılların üretim kalitesiyle yangın söndürme sistemleri üreticileri arasında öncü firmalardan biridir. Kurulduğu ilk günden itibaren müşteri memnuniyeti odaklı çalışmıştır.

Norm Teknik sahip olduğu tecrübe ve yılların üretim kalitesiyle yangın söndürme sistemleri üreticileri arasında öncü firmalardan biridir. Kurulduğu ilk günden itibaren müşteri memnuniyeti odaklı çalışmıştır.

Yangın Söndürme Sistemleri Nedir?

Yangın olaylarının başlangıcında hızlı müdahale edebilmek ve yangının büyümesini engellemek için özel olarak tasarlanmış koruma sistemlerine yangın söndürme sistemleri denir. Norm Teknik yangın söndürme sistemleri alanında uluslararası standartlara uygun üretim yapar.

Yangın söndürme sistemlerinin kullanıldığı alanlar şunlardır:

-Ev ve bina içleri

-Okul

-Hastane

-Yemek hizmeti veren alanlar

-Depolama alanları

-Alışveriş merkezleri ve otoparklar

Bu alanlardan başka birçok alan daha sayabiliriz. Yangın söndürme sistemleri hangi alan için ne tür sistem gereklidir konusunda da çalışır. Norm Teknik uzman ekipleri ilk olarak araştırıp daha sonra uygun sistemin kurulmasını sağlar.

Yangın Söndürme Sistemleri Çeşitleri

Yangın sınıflarına göre özel olarak tasarlanmış yangın önleme sistemleri vardır. Norm Teknik web sitesinden istediğiniz sistemi online olarak sipariş verebilirsiniz.

Sulu sistemler ve gazlı sistemler yangının çıktığı andan itibaren büyümemesi için hızlı müdahale eden sistemlerdir. Suyla söndürülemeyecek yanıcı ham madde olan alanlarda ya da büyük yangınlarda ise köpüklü sistemler kullanılır.

Köpüklü sistemler yanıcı maddenin üzerini köpükle örterek oksijenle irtibatını keser. Büyük gemilerin ya da uçakların depo alanlarında da köpük sistemler kullanılır.

Ayrıca elektrikten kaynaklı çıkan yangınlar için de köpüklü yangın söndürme sistemleri kullanılır.

Norm Teknik web sitesinde her çeşit yangın söndürme sistemini uygun fiyata bulabilirsiniz.

Yangın Söndürme Sistemleri Fiyatları

Her yangın söndürme sisteminin kendine özgü fiyatı vardır. Norm Teknik sahip olduğu geniş ürün yelpazesi sayesinde fiyatları da çeşitlidir ve uygun bütçelidir.

Yangın sistemleri zorunlu ve hayati olduğu için harcanan bütçe eğer yangın çıkarsa ve koruma yok ise oluşacak olan maddi ve manevi zarara göre çok azdır.

Hem kendi evinizde hem de ofisinizde güvenlik için yangın söndürme sistemi bulundurmak bilinçli bir davranıştır.

Ev Yangın Söndürme Sistemleri

Evinizde güvenle oturmanız ve oluşabilecek yangınlardan korunmanız için ev içi söndürme sistemleri oldukça önemlidir. Norm Teknik sitesinde eviniz için hazırlanan özel kitler bulunur.

Bu yangın söndürme kitlerinin içinde küçük boy köpüklü ya da tozlu yangın söndürme tüpü ve yangına dayanıklı kumaştan üretilmiş yangın battaniyesi bulunur. Her evde bulunması gereken bu özel kit Norm Teknik kalitesiyle oldukça uygun fiyatlıdır.

Yangın Güvenlik Sistemleri Nelerdir

Yangın önleme sistemleri yangın başlangıcında yangının büyümesini engeller ve olası can ve mal kaybını önler.

Evinizde özel olarak tercih edebilirsiniz ama büyük binalarda ve okul, hastane gibi sosyal ortamlarda olması zorunludur. Yangın yönetmeliğine uygun bir şekilde bu alanlara yangın sistemleri kurulur. Norm Teknik uzman ekipler kurumdan sonra sık sık kontrol amaçlı ziyaret ederler.

Sprink Yangın Söndürme Sistemleri Fiyatları

Kurulumu genellikle tavana yapılan ve yangın sırasında havadan su ya da kimyasal toz püskürten yangın söndürme sistemlerine sprink sistem denir.

Otomatik olarak devreye girerler ve geniş bir alana etki ederler. Norm Teknik sprink sistemler konusunda da uzmandır. 21 m2 alana kadar etki edebilen sprink sistemler alevleri algıladığı an çalışmaya başlar.

Yağmur tipi yangın söndürme sistemi olarak kabul edebileceğimiz bu sistemler yangına çok erken müdahale ettiği için can ve mal kaybını en aza indirger.

Yangın söndürme sistemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için https://www.normteknik.com.tr/ linkini ziyaret edebilirsiniz.