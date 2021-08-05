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Yangına askeri helikopterler de müdahale ediyor!

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi yakınlarında 4 gündür yoğunlaşan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başlatıldı. Yangın söndürme helikopterlerine askeri helikopterle de eşlik edildi

Yangına askeri helikopterler de müdahale ediyor!
05 Ağustos 2021 Perşembe 12:24

Altına suyu taşıması için su sepeti (bambi) monte edilen askeri helikopterin yangında görev aldığı görüldü. Halk da su atışı yapan pilotları alkışlayarak selamladı. Bölgede söndürülen fakat soğutma çalışmalarının devam ettiği noktalarda ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar kullanıldı. Bölgede ormancılar tarafından farklı noktalara sirayet etmemesi için tampon bölge açma çalışmaları yapılıyor. Hızar motorlarıyla kesilen ağaçlar, alevlerin olduğu yöne doğru devrilerek, ateşin önü kesilmeye çalışılıyor.

ORMAN EKİPLERİNE SIRTINDA ERZAK TAŞIDI

Akseki ilçesinin farklı noktalarında devam eden orman yangınında ise yöre halkı, alevlerin söndürülmesi için seferber olurken, kadınlar da ekiplere sırtlarında erzak taşıyor. Murtiçi'nde bir kadın da alevlerle mücadele eden ekiplere sırtındaki çantayla su ve ekmek taşıdı. Kadının ilerleyen yaşına rağmen dik yamaçta yorgunluğa dahi aldırış etmeden gidişi, bölgede görev alan köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere Adalya Vakfı aracılığıyla helikopter kiralama önerilerine karşı Orman Genel Müdürlüğü'nün izin gerekmediğini belirttiğini söyledi. Başkan Uysal, "Helikopterin, Orman Genel Müdürlüğü'nce kullanılıp kullanılmayacağını gerekli izinlerin sağlanıp sağlanmayacağını bilmek en doğal hakkımız. Aksi takdirde on binlerce euro ödenerek kiralanacak helikopter, tıpkı Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları gibi hangarda yatacaktır. Türkiye'miz afetlerle boğuşurken, lüzumsuz meselelerle gündemi meşgul etmekten hicap duyuyoruz fakat Tarım ve Orman Bakanlığı'mız sosyal medyadan bize cevap vermek yerine yapıcı olup anında süreci işletseydi belki helikopterimiz şu an yanan Toroslar'ımıza can veriyor olacaktı" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manavat #yangın #yangın söndürme #askeri helikopter yangın
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