ÜNLÜ MANKEN FELÇ GEÇİRDİ
ÜNLÜ MANKEN FELÇ GEÇİRDİ
0
8,2'LİK DEPREM OLDU!
8,2'LİK DEPREM OLDU!
0
KAHVENİN GÖZE ETKİSİ
KAHVENİN GÖZE ETKİSİ
0
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!
0

Yangına evlerinde yakalandılar. Kapılar kilitliymiş!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi

Yangına evlerinde yakalandılar. Kapılar kilitliymiş!
30 Temmuz 2021 Cuma 08:37

Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.

Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın, evin kapılarının kilitli olmasını şüpheli görünce otopsi istediğini belirten Kardaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından anne babasını toprağa vereceklerini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #manavgat #ölüm #yangın ölüm
Önceki Haber
YÖK başkanı değişti
Sonraki Haber
Motosikleti ile yangına su taşıyan genç hayatını kaybetti!
YÖK başkanı değişti
YÖK başkanı değişti
0
Soma'da orman yangını
Soma'da orman yangını
0
İTB Başkanı Kestelli: Tarımsal işgücü sorununu göçmenlerle çözebiliyoruz
İTB Başkanı Kestelli: Tarımsal işgücü sorununu göçmenlerle çözebiliyoruz
0
Tanıklar anlattı: Gamze'yi attıktan sonra 'kendini attı deriz' demişler
Tanıklar anlattı: Gamze'yi attıktan sonra 'kendini attı deriz' demişler
0
Akrabalar kavga etti: 4 kişi öldü!
Akrabalar kavga etti: 4 kişi öldü!
0
Adana'da dün 22 ayrı noktada yangın çıktı!
Adana'da dün 22 ayrı noktada yangın çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.