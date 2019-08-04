'Yangına hazır' otobüsler yollarda

Makina Mühendisleri Odası (MMO), Balıkesir'de beş kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangınının bir dizi hata ve ihmalden kaynaklandığı, kahve makinasından çıkan yangının, otobüsün kapılarının açılmasıyla hızla otobüs içine yayıldığı, otobüste bulunması zorunlu yangın algılama ve alarm sisteminin düzenli denetiminin yapılmamış olabileceğini açıkladı.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını ile ilgili yaptığı açıklamada yangının ihmal ve hatalar zincirinden kaynaklandığını söyledi.

Düşünceli, şöyle dedi: "Gerçekleşen olay bir kez daha kamusal denetimin önemini bizlere hatırlatmıştır. Araçlarda bulunan 'Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri'nin periyodik olarak kontrol edilerek etkinliğini halen sürdürüp sürdürmediğinin de denetlenmesi gerekmektedir. Olayı detaylıca araştıran savcılık tarafından, aracın deposundaki yakıttan inceleme yapılması için numune alınmıştır. EPDK tarafından gerçekleştirilen inceleme ile ulusal marker kontrol cihazında yapılan kontrolü sonucu yangının motor yağı nedeniyle çıkmadığı kesinleşmiştir."

Kahve makinesinden çıkmış

Balıkesir il temsilciliklerinin olay yerinde inceleme yaptığını belirten Düşünceli, şöyle devam etti: "Yapılan incelemeler sonucu yangının, aracın orta bölümünde bulunan kahve makinesi ünitesinden çıktığı, aracın durması sonrasında açılan kapı nedeniyle hızlı bir şekilde tümüne yayıldığı düşünülmektedir. Yaralanmaların, orta kapının alevler ile bloke olması nedeniyle yolcuların ön kapının önüne yığılması neticesinde gerçekleştiği, ölümlerin de dumandan zehirlenerek olduğu ilk incelemelerde belirtilmektedir. Gerçekleşen olay bir kez daha kamusal denetimin önemini bizlere hatırlatmıştır.

Yolcu taşımaya yönelik sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan araçlarda zorunlu olan 'Yangın Algılama Ve Alarm Sistemleri'nin periyodik olarak kontrol edilerek etkinliğini halen sürdürüp sürdürmediğinin de denetlenmesi gerekmektedir. Ayrıca araç sürücü ve görevlilerinin olası tehlike ve risklere karşı yeterli bilgi düzeyine sahip olması gereklidir. Yangının kesin nedeni ve herhangi bir ihmal olup olmadığı ise bilirkişi raporu sonucu netleşecektir."

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Balıkesir'de yanan otobüste yaşamını yitiren beş kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz'ın (17), Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde oturdukları belirtildi. Fatma Kızılöz'ün Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, İlhan Adalı'nın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Sibel Akkaya'nın (56) ise Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı oldukları açıklandı.

Kazada hafif yaralanan Saniye Yılmaz'ın, oğlu Huzeyfe Yavuz ve kız kardeşi Özlem Yılmaz ile birlikte, üniversite arkadaşının düğünü için Balıkesir'e gittikleri, ardından da dört gün tatil yaptıktan sonra evlerine dönmek için otobüsle yola çıktıkları kaydedildi.

Kazanın ardından Saniye Yılmaz'ın imdat çekiciyle otobüsün camını kırmak isterken oğlu Huzeyfe'nin koridora yönelerek dumanların arasında kaybolduğu, teyzesi Özlem'in ise yeğenini bulup kucakladığı bildirildi. Bu sırada orta kapının açılmasıyla birlikte içeriye dolan havayla otobüsün alevler içinde kaldığı, Özlem Yılmaz ve yeğeni Huzeyfe'nin birlikte yaşamını yitirdiği belirtildi. Otopsi için morga getirilen teyze ve yeğenin cansız bedenlerinin de birbirlerine sarılı halde olduğu bildirildi.

Şoförler tutuklandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde beş kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı otobüs yangının ardından gözaltına alınan otobüsün şoförü N.D. (48) ve ikinci şoförü H. H. (41), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

Manisa'da ucuz atlatıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Olay, önceki gün Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan 34 FS 4802 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada motor kısmının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yanmaya başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Valilikten açıklama

Öte yandan, Manisa Valiliği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

03.08.2019 günü saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul istikametine doğru giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, İbrahim Baylan (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yolcuların başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlanırken, kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu da normale döndü. Jandarma ekipleri şoförün ifadesine başvurdu, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çeşme'de tur otobüsü yandı



Çeşme'de, seyir halindeyken alev alan tur otobüsü, yangında kullanılmaz hale geldi. İzmir - Çeşme Otoyolu'nda 00.30 sıralarında, Çeşme yönüne giden Kemal Çetin (28) yönetimindeki 35 AFT 980 plakalı tur otobüsü, Zeytinlik Kavşağı'nı geçtikten sonra motor kısmından alev aldı. Kemal Çetin ve yanında bulunan firma sahibi Güngör Bulut (32), otobüsü emniyet şeridine çekerek yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Ancak alevler, kısa sürede otobüsü sardı. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çeşme ilçesinden bir grup kafileyi almak için yola çıktıklarını belirten firma sahibi Güngör Bulut, "Bu arabalar polyester olduğu için anında tutuşabiliyor. Ne kadar uğraşsak da yoldan geçen vatandaşlar da yardım etti ama araç yine de yandı. Sonra itfaiyeci arkadaşlar geldi söndürdü. Allah'tan arabamız boştu kimseye bir şey olmadı. Ya mazot hortumu patladı ya kablolar şase yaptı. Bu nedenle yanmıştır. Milletin dediği gibi madeni yağ koymak ile bu arabalar yanmaz. Tesisat ile alakalıdır. Sigorta atmıştır. Her şey olabilir. Allah korudu arabada yolcu da olabilirdi. İyi ki alamadan yandı. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Binlerce 'bomba otobüs' yollarda

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son dönemde artan otobüs yangınları hakkında açıklamada bulundu. Gürsel Tekin, "Balıkesir'de resmen yüreğimiz yandı. 34 yolcunun bulunduğu otobüste biri bebek 5 kişi yanarak can verdi. Sonrasında, Manisa'da başka bir otobüs motor kısmından alev alarak yandı.Her biri bir katliama neden olabilecek binlerce "bomba otobüs", her gün Türkiye yollarında dolaşmakta ve yetkililer de bu durumu sadece seyretmektedir" ifadelerini kullandı.

Tekin, "Bu yangınların sorumlusu, fiyatı 7 TL ye dayandığı için otobüsüne mazot yerine, 10 numara madeni yağ atmak zorunda bırakılan şoför değil, iktidarın kendisidir" dedi.

"Ayakta kalmak zorunda olan otobüsçüler de yağ yakmaya başladı" diyen Tekin, "Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve hemen her kaleme gelen büyük fiyat artışları akaryakıt fiyatlarına da yansımaktadır. 10 numara yağ sorunu ve yol açtığı ölüm ve zararların nedeni akaryakıt fiyatlarındaki artış ve denetimsizliktir" diyerek faciaların nedenine dikkat çekti.

Bu sorun yeni değil

Tekin'in 'nin açıklaması şu şekilde:

Yazın sıcağının artmasıyla birlikte son günlerde artan otobüs yangınları kamuoyunu şaşkına çevirmektedir. Oysa şaşılacak bir şey yoktur. Bu sorun bugün ortaya çıkmış değildir. Yıllardır vardır. Bu yangınların nedeni o yanan araçların kullandıkları 10 numara madeni yağ sayesinde olmaktadır. 'Ucuz diye sürücüler tarafından tercih edilen bu kalitesiz mazot-motorinin 'Parlama Noktası' denilen ve en az 55 derece olması gereken alevlenme noktası daha düşük olmakta, 20 ile 30 derece arasında olduğu durumlarda da yangınlara neden olmaktadır. 'Standartlara uygun motorin, yani mazot, normal olarak patlamaz yani yanmaz.

Oysa bu ürün patlamaktadır. Bunun nedeni bu tip kalitesiz yakıtların düşük 'Parlama noktası'dır. Nitekim havaların ısınması ile birlikte, durup dururken, en küçük trafik kazalarında bile yangın çıkmakta ve çok sayıda kişinin yaralanmalarına-ölümlerine, maddi hasarlara neden olmaktadır.

Her yıl basına yansıyan-yansımayan çok sayıda maddi-ölümlü-yaralamalı kazalara yol açan bu husus yetkililerin ilgisizlikleri ve belli bir çevrenin rantları uğruna yıllardır ülkemizin bir gerçeği olmuştur. 10 numara yağın dışında, yurt dışından denetimsiz olarak, kaçak olarak, sınır ticareti yoluylada ülkemize mazot-motorin girişi ve bunların piyasada satışları sürdükçe bu tür kazaların önüne geçilemeyecektir. Tekin, hiçbir otobüs sahibinin aslında mazot yerine deposuna yağ koymak istemediğini, şartların bazı firmaları iflasın eşiğine getirmesi nedeniyle bu yolun tercih edilmek zorunda kalındığını; bu katliamlara dur demek ve daha fazla acının yaşanmaması adına, ivedilikle acil tedbirler alınmalıdır.