YAŞI 72 AMA...
YAŞI 72 AMA...
0
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
0
MÜZİK DÜNYASINDA ERDOĞAN'A TEPKİ!
MÜZİK DÜNYASINDA ERDOĞAN'A TEPKİ!
0
KISKANÇLIK NEDENİ...
KISKANÇLIK NEDENİ...
0

Yangında annesi ölen küçük çocuğun elleri kesildi!

Konya'da, evlerinde çıkan yangında annesi Hülya Yürür'ü (24) kaybeden Okay Yürür'ün (3), kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde, 145 gündür tedavisi sürüyor. Kafatasında, kollarında, yüzünde ve bacağında 3'üncü derece yanıklar olan minik Okay, göz kapaklarını tam olarak kullanamazken, iki eli de bileklerinden kesildi

Yangında annesi ölen küçük çocuğun elleri kesildi!
22 Haziran 2021 Salı 10:23

Konya Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki müstakil evde, 28 Ocak günü saat 09.00 sıralarında, elektrik tesisatından yangın çıktı. Alevlerin arasından minik Okay Yürür ve zihinsel engelli dayısı Yusuf Yürür (23) çıkarılırken, anne Hülya Yürür de yanarak can verdi. Kafatasında, kollarında, yüzünde ve bacağında 3'üncü derece yanıklar oluşan minik Okay'ın 145 gündür Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Göz kapaklarını tam olarak kullanamayan Okay'ın tedavi sürecinde iki eli de bileklerinden kesildi.

Okay'ın hayati tehlikesi olduğu için taburcu edilmediğini belirten anneannesi Saniye Erkip (40), "Okay'ım ne yazık ki iki elini de bileğinden kaybetti. Göz kapakları da yandı. Kafatasında yanıklardan dolayı büyük hasar var. Şimdiye kadar hiç yoksa 17 ameliyat geçirdi" dedi.

ANNEANNE EVSİZ KALDI

Kızı ve torunuyla aynı evde oturan anneanne Saniye Erkip, evinin kül olmasının ardından zihinsel engelli oğlu Yusuf Yürür ile birlikte evsiz kaldıklarını belirtti. Erkip, ''Sürekli farklı kişilerin evinde kalıyoruz. Oğlum zihinsel engelli olduğu için artık kimse de misafirliğe kabul etmiyor. Komşular, tanıdıklar destek oluyor. Başımızı koyacak bir oda olsa bize yeter bile. Allah, kimseyi evsiz bırakmasın'' diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #okay yürür #yangın #konya
Önceki Haber
Kuş Cenneti 39 yıl sonra avcılığa açılmak isteniyor
Sonraki Haber
Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Bir kadın daha isyan etti: Ölmek istemiyorum
Bir kadın daha isyan etti: Ölmek istemiyorum
0
Evi terk eden eşini öldürdü, intihar etti!
Evi terk eden eşini öldürdü, intihar etti!
0
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Yaşı 72, biyolojik yaşı ise...
Yaşı 72, biyolojik yaşı ise...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.