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Yangında duygulandıran görüntü

Yangınları söndürme çalışmalarında yaralanan orman işçisi Cihan Toşur'un görevine devam etme çabası kameralara yansıdı

31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:23

Türkiye yangınlarla mücadelesini sürdürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü ise yangına müdahale esnasında yaralı kolunu sargılayan Cihan Toşur'un görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, "Aynı gayretle dur durak bilmeden Yeşil Vatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur... Aynı gayretle dur durak bilmeden #YeşilVatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. #OrmanVatandır #memleketyaniyor" ifadelerine yer verildi.

Yangınları söndürme çalışmalarında yaralanan orman işçisi Cihan Toşur'un görevine devam etme çabası kameralara yansıdı.

Etiketler; #yangın #cihan toşur #kendi yarasını sardı #yangın işçisi
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