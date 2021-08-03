BİR İLKİ BAŞARDI
BİR İLKİ BAŞARDI
0
BAL MERASI'NDA İLK ÜRETİM
BAL MERASI'NDA İLK ÜRETİM
0
SIRA ÇEYREK FİNALDE!
SIRA ÇEYREK FİNALDE!
0
MÜZİSYENLERİN ÇİLESİ BELGESEL OLDU
MÜZİSYENLERİN ÇİLESİ BELGESEL OLDU
0

Yangınlar sürerken TOKİ'nin bu paylaşımı tepki topladı!

Türkiye 28 Temmuz itibarıyla başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, bakanlıktan yapılan son açıklamalara göre 4 ilde 9 yangın devam ediyor. Evini barkını kaybeden vatandaşlar can derdine düşmüşken, TOKİ'nin yeni konut projelerini ve fotoğraflarını internet sitesinden yayınlaması büyük bir tartışma yarattı

Yangınlar sürerken TOKİ'nin bu paylaşımı tepki topladı!
03 Ağustos 2021 Salı 09:46

Türkiye 7 gündür birçok ilde meydana gelen yangınları söndürmek için canla başla mücadele ederken, 4 ilde 9 yangın ise halen devam ediyor. Bölgeden gelen görüntüler ve haberler yürekleri dağlarken, evi barkı alevlere teslim olan vatandaşlar ise büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Yangının küle çevirdiği illerde ikamet eden vatandaşların can derdine düştüğü şu günlerde, TOKİ'nin internet sitesi üzerinden bölgede inşa edeceği yeni konut projelerini ve fotoğraflarını yayınlaması büyük bir tartışma yarattı. TOKİ ilgili görselleri "Yangının etkilerini silmek için seferber olduk. Yöresel mimariye uygun yapacağımız köy evlerinin projelerini hazırladık" notuyla paylaştı.


SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

TOKİ'nin açıkladığı projelere özellikle sosyal medya üzerinden tepki yağarken, muhalefet partileri de "Bu ne hız, projeyi ne zaman hazırladınız?" eleştirilerinde bulundu.

Etiketler; #toki #toki tepki #toki yangın ev #yangın #orman yangını toki
Önceki Haber
Cennet koy Çökertme bu hale geldi!
Sonraki Haber
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Gazi Üniversitesi öğretim elemanı alacak
0
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
'Askerler neden yardım etmiyor' tepkilerine MSB'den yanıt geldi!
'Askerler neden yardım etmiyor' tepkilerine MSB'den yanıt geldi!
0
Azra cinayetinde yeni gelişmeler! Ablası açıklama yaptı!
Azra cinayetinde yeni gelişmeler! Ablası açıklama yaptı!
0
Manavgat'ta hayvanlar için Türkiye'nin ilk sahra hastanesini kurdular
Manavgat'ta hayvanlar için Türkiye'nin ilk sahra hastanesini kurdular
0
Kayıp öğretmen ölü bulundu!
Kayıp öğretmen ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.