Yangınlar sürerken TOKİ'nin bu paylaşımı tepki topladı!

Türkiye 28 Temmuz itibarıyla başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, bakanlıktan yapılan son açıklamalara göre 4 ilde 9 yangın devam ediyor. Evini barkını kaybeden vatandaşlar can derdine düşmüşken, TOKİ'nin yeni konut projelerini ve fotoğraflarını internet sitesinden yayınlaması büyük bir tartışma yarattı

Türkiye 7 gündür birçok ilde meydana gelen yangınları söndürmek için canla başla mücadele ederken, 4 ilde 9 yangın ise halen devam ediyor. Bölgeden gelen görüntüler ve haberler yürekleri dağlarken, evi barkı alevlere teslim olan vatandaşlar ise büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Yangının küle çevirdiği illerde ikamet eden vatandaşların can derdine düştüğü şu günlerde, TOKİ'nin internet sitesi üzerinden bölgede inşa edeceği yeni konut projelerini ve fotoğraflarını yayınlaması büyük bir tartışma yarattı. TOKİ ilgili görselleri "Yangının etkilerini silmek için seferber olduk. Yöresel mimariye uygun yapacağımız köy evlerinin projelerini hazırladık" notuyla paylaştı.



SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

TOKİ'nin açıkladığı projelere özellikle sosyal medya üzerinden tepki yağarken, muhalefet partileri de "Bu ne hız, projeyi ne zaman hazırladınız?" eleştirilerinde bulundu.