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Yanlış adres verdiniz dedi, eczanede olay çıkardı! İşte o anlar...

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir eczaneye giren kişi, annesine yanlış adres verildiğini iddia ederek olay çıkardı. İşyerindeki bilgisayara yumruk atan kişi, çalışanlara da tehditler savurdu. Olay anı ise güvenlik kamerası ile görüntülendi

20 Haziran 2022 Pazartesi 12:34

Olay, dün saat 13.45 sıralarında İçerenköy Mahallesi, İçerönköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan eczanede meydana geldi. İddiaya göre şüphelinin annesi ilaçlarını almak için eczaneyi aradı. Eczane çalışanı Ayşenur Ören, şüphelinin annesine adresi tarif etti.

Annesine adresin yanlış verildiğini öne süren şüpheli, eczaneye geldi. Reçetedeki ilaçları Eczacı Ayşenur Ören'den isteyen şüpheli, çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başladı. Çalışanların ve müşterilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan, bilgisayara yumruk atarak zarar verdi.

Eczanedekiler korku ve panik yaşadı. Ören, saldırganın istediği ilaçları vererek dükkandan çıkmasını istedi. Daha sonra ilaçlarını alan saldırgan eczaneden ayrıldı.

Ayşenur Ören durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri kamera görüntülerini inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Eczacı Ayşenur Ören, "19 Haziran günü nöbetçi eczaneydik. Bir hanımefendi arayarak 'yerinizi bulamadım' diye sitem etti. Bir buçuk saat sonra bir kişi geldi eczaneye. 'Siz nasıl yol tarif ediyorsunuz' diyerek reçeteyi fırlattı.

Hatta annesi beni arayarak 'oğlum sinirli bir kişi, ona dikkat edin' diye beni uyardı. Annem de 'üslubunuza dikkat edin' diye kendisini uyardı. Küfürler ederek bilgisayarıma yumruk atarak devirdi.

'Ben senin boynunu koparırım, ben senin televizyonda bildiğin erkeklere benzemem, seni gebertirim' diyerek hakaret ve küfürlere devam etti.

Üstüme yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Bir müşterimiz araya girmeye çalıştı. Herkes bir olup dışarıya çıkardılar. İfademizi vererek şikayetçi olduk.

Polis şu anda arıyor. Anne oğul adreslerinde yok. Biz sağlık çalışanıyız. Kamu hizmeti veriyoruz. Ben bu halde gece nöbetime devam ettim" dedi.

Saldırı anında korku yaşadığını belirten çalışan Serap Tekcan, "Korktum. Elinde silah olabilirdi. Birimize zarar verebilirdi. Ona da kalkıştı zaten. Bilgisayara zarar verdi. Fiziksel temas olmadı ama bütün çalışanlara küfür ve hakaretler etti" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eczane #ataşehir #eczacı saldırı #tehdit #eczane tehdit
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