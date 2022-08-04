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Yanlış anladığı sorudan 50 bin TL kazandı!

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde 50 bin TL'lik soruyu yanlış anlayarak cevap veren yarışmacı doğru şıkkı tutturdu. "Hayattaki en büyük şansım bu olabilir. Yanlış anlayarak doğru cevaba ulaştım" diyen genç yarışmacı, 50 bin TL'nin sahibi oldu

Yanlış anladığı sorudan 50 bin TL kazandı!
04 Ağustos 2022 Perşembe 14:46

Sunuculuğunu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yanlış anladığı soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı, Milyoner'e damga vurdu.

Milyoner programında yarışmacıya 50 bin TL değerinde "1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 milyon sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, hangisi için Ingiltere'ye geri dönmüş ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır?" sorusu soruldu. Seçenekler arasında 'arabası', 'köpeği', 'eşi', 'kelebek koleksiyonu' yer alıyordu. Yarışmacı, doğru cevabın ilk önce 'köpek' olduğunu düşündü. Ancak sonra çift joker hakkını kullandı ve ilk yanıtı olan 'arabası' cevabı doğru çıktı. Böylece yarışmacı, 50 bin TL'lik soruyu geçti.

Yarışmacının cevaplarıyla şaşıran İmirzalıoğlu, "Aklında 'köpeği' vardı, 'arabası'na nasıl geçtin?" diye sordu. Yarışmacı ise, hırsızın köpeğinin 22 yıl içerisinde ölmüş olabileceğini ve Latin Amerika'ya kaçtığına göre başka bir sevgili de yapmış olabileceğini, "Başka bir eş imkanı da olmuş olabilir" sözleriyle anlattı.

Yarışmacının soruyu yanlış anladığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "22 yıl hapis yatıyor, 22 yıl sonra geri dönmüyor. Yanlış anlayıp seni doğruya çıkartan bir soru oldu" şeklinde konuştu. Şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacı ise "Hayattaki en büyük şansım bu olabilir. Yanlış anlayarak doğru cevaba ulaştım" dedi.

Etiketler; #kim milyoner olmak ister #yanlış anlama #soru #yarışmacı
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