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Yanmış kadın cesedi bulundu!

Şanlıurfa'da yol kenarında vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi'ye (38) ait olduğu tespit edildi

Yanmış kadın cesedi bulundu!
15 Mart 2021 Pazartesi 16:14

Olay, Şanlıurfa- Akçakale yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Yoldan geçenler, üst kısmı yanmış bir kadın cesedi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi’ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ceset #kadın cesedi #yanmış ceset #şanlıurfa
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